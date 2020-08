Danze con il fuoco, teatro d'ombre e trampolieri: magie e spettacoli con "Arte in Strada"

Venerdì 28 agosto Civitella di Romagna si riempie di spettacolo e magia con Arte in Strada a Civitella. A partire dalle 20 il borgo si trasforma in un palcoscenico per condividere emozioni ed esperienze.

Dalle 20 infatti si fa spazio ai giochi di una volta per grandi e piccini. Durante tutta la serata poi si sussegue una grande quantità di spettacoli.

Alle 20,30 Benvenuto su Trampoli: i trampolieri sfilano per il borgo dandovi il Benvenuto. Alle 21,30 il Teatro Libe propone un performance di Danza col Fuoco: Nicoletta e Seline danzano con il fuoco, leggere come una fiamma, potenti come un incendio, sinuose come la musica che le accompagna.

Alle 21,45 spazio a Mirabili Magiae, spettacoli di Teatro d'Ombre: dalla finestra di una capanna si affacceranno i personaggi di una storia senza tempo che con magie di ombre e luci d'altri tempi stupiranno i bambini (e non solo) del nostro tempo. Alle 22 ancora il Teatro Libe con la performance di Danza col Fuoco, alle 22,30 tornano le Mirabili Magiae e alle 23 conclusione con la performance di Danza col Fuoco del Teatro Libe.

L’ingresso è gratuito, ma per garantire la sicurezza di tutti è obbligatoria la prenotazione tramite Whatsapp: 3382933487 o 3383010564.