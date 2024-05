Dare futuro alla memoria: Forlimpopoli celebra la Festa della Repubblica

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Per ‘dare futuro alla memoria’ è importante ricordare e celebrare gli eventi che hanno segnato la crescita democratica del nostro Paese. Con questo spirito Forlimpopoli si prepara a celebrare, nella mattinata di domenica 2 giugno, la Festa della Repubblica.

Questo il programma delle celebrazioni. Alle ore 9,30 in piazza Garibaldi si terrà la cerimonia dell’alzabandiera. Dopo i saluti istituzionali, intorno alle 10,30 ci sarà un momento musicale dal significato particolare: la Corale Europa e Libertà, diretta da Monica Monduzzi, eseguirà una serie di canti risorgimentali. A concludere i festeggiamenti ci sarà un brindisi per i 78 anni della Repubblica offerto dall’Associazione Mazziniana.Durante la giornata tutti i cittadini sono invitati a esporre la bandiera tricolore.

Le iniziative per la Festa della Repubblica sono promosse dal Comune di Forlimpopoli con il Comitato per la Difesa e la Divulgazione dei Valori della Resistenza e il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Forlimpopoli, in collaborazione con l’Associazione Mazziniana Italiana – sezione ‘Corrado Matteucci’ e l’Anpi di Forlimpopoli