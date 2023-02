Dare una mano agli amici pelosi: serata a sostegno del gattile dell’associazione 'Qua la Zampa' di Forlimpopoli

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Vuoi dare una mano, anzi una “zampa” al Gattile dell’associazione Qua la zampa di Forlimpopoli? E’ possibile partecipando alla serata organizzata in occasione della Festa nazionale del Gatto il 17 febbraio. Sono gli ultimi giorni per aderire alla cena organizzara dall’associazione presso la Bruschetteria I Du Matt a Forlì. Sarà l’occasione per passare una serata sostenendo con questa iniziativa l’attività dell’associazione che si occupa di tanti mici sfortunati dando loro assistenza e calore nel gattile che si trova nella campagna di Forlimpopoli.

E’ necessario prenotarsi. L’appuntamento è il 17 febbraio alle ore 20,30. Ulteriori informazioni si trovano su Fb: Qua la zampa…gatti a Forlimpopoli