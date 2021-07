Rassegna di narratori: Dario Vergassola nella seconda tappa di "aspettando Mosto" a Cusercoli

Seconda tappa della “Rassegna di narratori - aspettando Mosto”, venerdì 23 luglio al Castello di Cusercoli, organizzata dal Comune di Civitella.

Sarà di scena, alle ore 21, Dario Vergassola, che in dialogo con Corrado Ravaioli presenterà il suo ultimo libro “Storie vere di un mondo immaginario. Cinque racconti delle cinque terre”, vere e proprie favole che hanno per protagonisti animali e creature mitologiche alle prese con il mondo degli esseri umani.

Le Cinque Terre, che spesso ci appaiono solo come una costa perfetta per i turisti e popolata da pescatori, si trasformano in queste pagine in un mondo favolistico e spietatamente vero, fino ad assumere i tratti di un luogo in cui la leggenda è di casa e in cui è possibile guardare il mondo da un'altra prospettiva. Dario Vergassola, spezzino d'eccezione, libera in questa raccolta di racconti, illustrati da Mattia Simeoni, la sua vena più creativa, unendo all'inventiva e all'ironia, che siamo abituati ad apprezzare in lui, una vocazione narrativa di grande intensità e leggerezza.

Il risultato è un mix di ironia e cinismo che rende queste brevi narrazioni adatte tanto ai grandi quanto ai più piccoli.

L’evento è stato vouto fortemente dal comune di Civitella per dare continuità all' impronta narrativa che con Mosto (il succo delle storie) la vallata del Bidente sta prendendo da qualche anno, e di fatto è proprio l’anticipazione del festival che si terrà poi come di consueto la prima settimana di settembre a Poderi dal Nespoli.

L’evento è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Prenotazione consigliata via whatsapp al 333 6235659