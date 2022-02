“Darwin: l’evoluzione di un’idea", conferenza con il professor Claudio Casali

L’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine e UAAR Forlì Cesena, nell'ambito delle iniziative per il Darwin day 2022, presentano la conferenza “Darwin: l’evoluzione di un’idea” del professor Claudio Casali. L’incontro si terrà sabato 12 febbraio alle ore 17,00 presso Games Bond – via Francesco Daverio,5 – Forlì.

Partendo dai punti salienti della teoria darwiniana, si cercherà di seguire il percorso, non facile e a volte contrastato, di quella intuizione che è stata definita "lo strumento più potente che gli uomini hanno sottomano, dopo la pubblicazione dei Principia di Newton, per ampliare il campo della conoscenza naturale" (T. H. Huxley) e che è andata incontro ad un naturale ed ovvio aggiornamento continuo attraverso i tempi, aggiornamento molto spesso ignorato o travisato. Si cercherà quindi di analizzare perchè le idee di Darwin sono ancora oggi fondamentali nel campo della Biologia e non solo.

Claudio Casali, 65 anni, è stato docente di scienze in vari istituti scolastici superiori della nostra città. Coautore del testo scolastico “Botanica oggi” per la Casa Editrice Edagricole. Ha collaborato con il Life Learning Center di Bologna (Fondazione Golinelli) per la produzione di una piattaforma di e-learnig. Ha partecipato al progetto LS-OSA del MIUR e ha svolto per diversi anni il ruolo di coordinatore didattico del sito web “LS-OSAlab”. Membro, per molti anni, del Consiglio direttivo dell’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine. Dopo il pensionamento è stato scelto dal Ministero dell’Istruzione come docente esperto per la registrazione di diverse lezioni a carattere scientifico per la trasmissione RAI “La scuola in Tivù”.

Oltre che in presenza diretta, sarà possibile seguire gli incontri in diretta streaming sul canale Youtube della Associazione Nuova Civiltà delle Macchine: https://www.youtube.com/channel/UCVYPajJ0B-ZVpbdLLWDbNPA

A seguire, per chi lo desidera, sarà possibile proseguire l’incontro con un aperitivo (10€)

Per informazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it oppure telefonare al: 3356372677