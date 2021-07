David Riondino e Luca Damiani dialogano con il sommo poeta, nella suggestiva cornice dei Giardini della Rocca di Bertinoro

€10,00 intero| €8,00 ridotto under 35, over 60 e residenti Comune di Bertinoro

Un trio per Dante. Tra gli spazi evocativi a cielo aperto dei Giardini della Rocca di Bertinoro va in scena un’altra serata dedicata al genio dantesco, in occasione delle celebrazioni del sommo poeta. Venerdì 2 luglio, alle ore 21.30, David Riondino e Luca Damiani, accompagnati al pianoforte da Cosmo Nocenzi, si immergeranno in un dialogo appassionato con Dante.

Una serata che prosegue l’innovativo ciclo dantesco 7CentoDiDante, ideato appositamente da Entroterre Festival per celebrare il grande autore della Divina Commedia nell’ambito dell’edizione 2021.

Dopo il successo della serata dello scorso sabato, “Dante, più nobile è il volgare”, il viaggio nell’universo dantesco prosegue dunque in compagnia dell’eclettico talento del toscano David Riondino, attore, regista, scrittore, cantautore, personaggio televisivo, uomo di teatro e di musica. Sarà lui, affiancato dalla voce di Rai Radio 3, Luca Damiani, e dalle note al pianoforte di Cosmo Nocenzi, a trasportare il pubblico in un vero e proprio incontro ravvicinato con Dante, la sua arte e la sua immortale eredità.

David Riondino, toscano, classe 1952, ha lavorato dieci anni a Firenze alla Biblioteca Nazionale. Artisticamente nasce con la generazione dei cantautori degli anni Settanta. È laureato in Musicologia, DAMS di Firenze. Attivo in ambito musicale e cinematografico sia in qualità di attore sia in qualità di regista – la sua prima regia del 1997 è “ CUBA LIBRE ” (1997), tra i pochissimi lungometraggi italiani girati all'Avana prima della recente apertura, mentre negli ultimi anni si è dedicato molto al documentario, sul rapporto tra musica, poesia popolare e cronaca – e ancora in ambito radio-televisivo, dove partecipa ad alcune delle trasmissioni tra le più interessanti e innovative della recente storia della televisione come Lupo solitario, Fuori orario, Aperto per ferie, L'araba fenice, fino al personaggio che più gli darà popolarità presso il pubblico del piccolo schermo, quel Joao Mesquinho, cantautore brasiliano inventato per il Maurizio Costanzo Show. È inoltre scrittore, verseggiatore satirico e uomo di teatro, attività che resta ancora oggi la sua principale e prediletta.

