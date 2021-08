Forlimpopoli ride con Davide dal Fiume e Marco Dondarini

Terminata la Festa Artusiana, riprende la stagione teatrale estiva di Forlimpopoli nella splendida cornice dell'arena di piazza Fratti. Martedì 24 agosto, alle 21.15 l'Arena del Teatro Verdi di Forlimpopoli ospiterà infatti “Insieme per sbaglio", spettacolo comico di e con Davide dal Fiume e Marco Dondarini.

Dal Fiume e Dondarini stati scelti dall’elaboratore elettronico di Zelig tra una miriade di comici, per creare la coppia comica perfetta. L’esperimento è andato in onda su Italia 1 nell’edizione Zelig della stagione 2013/14 dove l’accoppiata vincente ha spopolato. La critica non sempre tenera specialmente con i comici, ha detto di loro: “Irresistibili: coniugano bravura, semplicità, eleganza e soprattutto fanno veramente ridere”. “Presentano una comicità tradizionale e allo stesso tempo una verve e una vena comica fresca e innovativa”. Vedere il duo Marco Dondarini & Davide Dalfiume che non andando d’accordo, mette tutti d’accordo a suon di gags e battute, è davvero uno spettacolo. Ognuno dei due artisti porta la sua comicità, che mischiandosi con quella dell’altro, dà origine a una terza comicità ancora diversa. Davvero unici e coinvolgenti.

Info e prenotazioni : 338 3169741

Ingresso intero 14 euro, ridotto 12 euro

