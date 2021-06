Ddl Zan, il Movimento lavoratori Azione cattolica organizza un incontro per approfondire il tema

Indirizzo non disponibile

“DDL Zan: nuove tutele e diritti civili? Bavaglio alle opinioni? Limite alle scelte educative? Approfondiamolo insieme” è il tema dell’incontro proposto dal MLAC (Movimento Lavoratori Azione Cattolica) della Diocesi di Forlì-Bertinoro, in collaborazione con l’Azione Cattolica e l’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro, in programma giovedì 17 giugno, alle ore 21, nel salone polivalente della parrocchia di Vecchiazzano.

Moderati da Luciano Ravaioli, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, interverranno Annalisa Chiodoni, avvocato penalista membro della Comunità Papa Giovanni XXIII e il dott. Francesco Ognibene, giornalista del quotidiano della C.E.I. Avvenire.

L’incontro, trasmesso anche in diretta sul canale youtube della Diocesi, consentirà di approfondire il discusso disegno di legge, tenendo conto anche delle diverse posizioni emerse nei media e nell’opinione pubblica.