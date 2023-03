"De Rerum Natura": mostra di opere pittoriche

Evento "De Rerum Natura" presso la Galleria Manoni 2.0 in C.so Garibaldi 55/a, Forlì. L'evento sarà inaugurato sabato 4 marzo e sarà visitabile fino a sabato 11 marzo. L' Associazione Artistica Culturale Artivarie nasce a Forlì nel 1999 come da statuto e si impegna a promuovere le arti in genere, di qui il nome ArtiVarie. Nei vari anni di eventi e attività sono state raccolte opere pittoriche, di partecipanti di ogni età e di diversa esperienza artistica. Questa mostra è dedicata in particolare alla Natura e sono 25 anni che ArtiVarie le dedica spazio. Saranno esposte anche opere dell'artista Piamaro. Evento patrocinato dal Comune di Forlì. L' ingresso alla mostra è gratuito. Visitabile in orari di negozio.