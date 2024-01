Forlì pronta per il "Tilt – Esaurimento globale" con Debora Villa a teatro

La rassegna di Teatro Comico 2023/24 del Diego Fabbri di Forlì prosegue mercoledì 17 gennaio alle ore 21 con Debora Villa e il suo nuovo spettacolo "Tilt – Esaurimento globale" che ha già registrato il “tutto esaurito”. Lo spettacolo è firmato dalla stessa attrice insieme a Carlo Gabardini.

Un esaurimento globale collettivo sta prendendo il sopravvento sulla nostra capacità cognitiva. Pandemia, guerre, crisi climatica-energetica-economica, politica, terremoti, paure, insicurezze e psicosi collettive sono all’ordine del giorno e barcamenarsi è cosa davvero ardua. TILT - Esaurimento globale porta all’attenzione degli spettatori un’attenta analisi della nostra società: dalle risse negli ospedali agli haters sui social, dai politici che sfruttano l'attualità per racimolare consensi ai complottisti trasformati in opinionisti, i motivi per fare TILT sono davvero tanti. Ma esisterà un modo per gestire questo cortocircuito neuronale? Su questo filo sottile si muove il nuovo spettacolo di Debora Villa, funambola equilibrista fra satira, narrazioni, affabulazioni teatrali e comicità terapeutica.

«Nel turbinio incessante di notizie catastrofiche, la risata diventa un faro di speranza, un atto di sopravvivenza emotiva. La capacità di ridere rappresenta un modo per riaffermare la nostra umanità, per ritrovare la connessione umana. Perché esiste ancora una possibilità: ridere insieme delle nostre disgrazie. Del resto “una risata vi seppellirà” si diceva tempo fa e mai come adesso questo detto può essere attuale». (Debora Villa)

Informazioni: 0543 26355