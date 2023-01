"Decontaminare le Memorie": a Palazzo Romagnoli incontro con Alberto Cavaglion

In occasione della Giornata della Memoria, la cooperativa edit91, in collaborazione con il Comune di Forlì - Assessorato alla Cultura, il CIDI di Forlì e la Fondazione Alfred Lewin, organizza l’incontro, per mercoledì 18 gennaio alle 17 a Palazzo Romagnoli, "Decontaminare le memorie"; incontro con Alberto Cavaglion, professore di Storia dell’Ebraismo all’Università di Firenze.

Decontaminare le memorie di Alberto Cavaglion è un libro che si pone molti obiettivi: alcuni più diretti e manifesti, altri più profondi. Credo che sia un testo “palestra” su cui convenga fermarsi e sulle cui proposte prendere le misure, non tanto di ciò che abbiamo davanti, ma come spesso capita negli esercizi che implicano un rapporto con la memoria, di ciò che abbiamo alle spalle.I giorni della memoria, dice Cavaglion, sono da tempo in crisi. Prendiamone uno per tutti: il 27 gennaio. Quello del 27 gennaio è in crisi per i contenuti, per le modalità. Lo è perché non corrisponde a un progetto culturale (aggiungo io) o forse semplicemente perché è fondato su un principio “altruista”: quello di riflettere sui morti provocati in tempi precedenti, credendo che quella pratica di rievocazione sia la terapia di uscita. In ogni caso lo è come progetto: intolleranza, odio, antisemitismo, razzismo sono in crescita e quella giornata, che spesso è una settimana, talvolta un mese, non è capace di arginarli...(David Bidussa)

Sarà rilasciato attestato di partecipazione. Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale della scuola (prot. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato nell’elenco delle associazioni qualificate secondo la direttiva 170/2016. Per informazioni: info@edit91.org 0543 21422 - 347 0976336 / info@alfredlewin.org 0543 36698