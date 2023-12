Dedicato ai fiumi della Romagna il libro strenna delle Fondazioni di Forlì e di Cesena

Prezzo non disponibile

Si intitola “Lungo i fiumi, sull'argine” e parla delle vie d’acqua in Romagna, ma anche l’alluvione del 2023, il tradizionale volume- strenna che, rinnovando la collaborazione consolidatasi negli ultimi anni, le Fondazioni Cassa di Risparmio di Cesena e Cassa dei Risparmi di Forlì pubblicano in occasione del Natale 2023.

Curato da Gianfranco Brunelli, Genny Cangini, Paolo Rambelli e Patrizia Rossi e introdotto da due saggi di Sergio Spada (sulla storia dei corsi d’acqua del territorio) e di Fausto Pardolesi (sulla loro gestione attuale), il volume illustra da una parte il rapporto tra i fiumi e le comunità che si sono sviluppate lungo il loro corso attraverso opere d'arte e scritti letterari e documenti, dall'altra, l'alluvione di maggio non solo dal punto di vista della devastazione ma anche della reazione di cui sono stati immediatamente capaci i romagnoli e della ricostruzione avviata già nel corso dell'estate. Ad arricchire la strenna, realizzata in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un'originale appendice fotografica tratta dall'Archivio Zangheri per la cura di Davide Alberti, Carlo Pedrazzoli e Nevio Agostini.

Il libro sarà presentato a Forlì il 15 dicembre, alle 17, presso l'Auditorium Intesa Sanpaolo di Forlì. Introdurranno il Presidente della Fondazioni di Cesena Luca Lorenzi e il Presidente della Fondazione di Forlì Maurizio Gardini, poi la parola passerà agli autori Sergio Spada e Fabio Pardolesi. Al termine dell’incontro, come da tradizione, verrà fatto omaggio di una copia del volume a tutti gli intervenuti.