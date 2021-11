Degustare la birra al Bifor di Forlì il martedì, con molteplici abbinamenti

Nei suoi 5 anni di apertura, il BiFor, ha cercato di avvicinare il territorio forlivese al mondo della birra artigianale creando eventi a tema e degustazioni guidate con vari tipi di prodotti, dai più tradizionali ai più innovativi, dal classico abbinamento di birra e formaggi a quello più particolare di birra e gelato.



Numerose sono le collaborazioni che il BiFOR ha intrapreso negli anni con aziende e produttori locali: “Crediamo nell’importanza di dare al cliente un prodotto realizzato con materie prime di ottima qualità e creato con passione; noi stessi per primi lavoriamo in questo modo e sosteniamo l’importanza di fare rete e pubblicizzare altre realtà come la nostra”





Il calendario:



- Martedì 23 Novembre 2021: BiFORmaggi - Degustazione di Birra e Formaggi in collaborazione con “La Baita del Buongustaio”, bottega di prodotti locali ed eccellenze provenienti da tutto il mondo.



- Martedì 14 Dicembre 2021: Degustazione di Birra e Panettoni in collaborazione con “Panifico”, panificio artigianale ormai famoso a Forlì per le sue meravigliose creazioni.



- Martedì 21 Dicembre 2021: Birre sotto l’albero - la Degustazione delle birre di Natale!



- Martedì 25 Gennaio 2022: Degustazione di Birra e Pizza in collaborazione con “Panifico”.



- Martedì 15 Febbraio 2022: BiFORmaggi - Degustazione di Birra e Formaggi in collaborazione con “La Fossa dell’Abbondanza”.



- Martedì 15 Marzo 2022: BiFORchocolate – Degustazione di Birra e Cioccolato in collaborazione con “Gardini”, esperti cioccolatieri di Forlì dal 1987, vincitori anche loro di numerosi premi.



Tutte le degustazioni saranno guidate dai produttori e dai birrai del BiFOR che sveleranno i segreti per degustare la birra in abbinamento ai migliori cibi del territorio.



Gli eventi sono su prenotazione e a numero chiuso.

Si può prenotare chiamando o scrivendo un messaggio Whatsapp al 388 584 9326.

