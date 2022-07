Degustazioni, flamenco e cartoni animati: a Bertinoro i “Venerdì d’estate” e “Animare - Cartoon film festival”

Indirizzo non disponibile

Cartoni animati in Rocca, degustazioni e flamenco in piazza: è ricco il programma di venerdì 15 luglio a Bertinoro con i venerdì sera d’estate in piazza e la semifinale di "Animare".

In piazza della Libertà, va in scena il secondo appuntamento con i “Venerdì d’estate”. A partire dalle ore 19 saranno attivi i banchi d’assaggio: in degustazione ci saranno i vini delle cantine Tenuta Villa Trentola e De Stefenelli e l’olio extravergine bio dell’azienda Nardini Loretta. Con 5 euro si potrà degustare fino a 6 vini. Sotto il loggiato comunale sarà allestita una collettiva d’arte al femminile, con le opere di Maria Gabriella Conti, Martina Ravaioli, Matilde Cimatti, Mirna Brandolini e Sara Zampilli. Alle 21 si esibirà Viento del Sur - compaña flamenca, composta da Simona Ruzza e Sonia Ferlini (Ballo, Nacchere, Palmas), Miguel Fernandez (Chitarra Solista), Simone Medori (Voce e Chitarra), Marty Frida (Voce e Cori), Mauro Casadio (Cajòn, Tamburello).

Alla Rocca, invece, a partire dalle ore 21,15, si svolgerà la semifinale di “Animare”, il festival dei corti di animazione curato da Sedicicorto in collaborazione con il Comitato Genitori di Fratta Terme, Santa Maria Nuova e Bertinoro. Saranno presentati i sei cartoni più votati nelle due precedenti serate e la giuria – composta da ragazzi fino ai 13 anni – sceglierà i quattro finalisti che si sfideranno nella finalissima del 1 settembre, sempre alla Rocca di Bertinoro. Ingresso gratuito.

Durante la serata sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito per raggiungere il centro storico storico dai parcheggi di via Allende e via Badia