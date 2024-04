Denis Campitelli sale sul palco del Teatro Il Piccolo con "Pugni Pesanti. Leve contro la guerra"

La Casa del Lavoratore di Bussecchio presenta in occasione della Festa della Liberazione lo spettacolo di e con Denis Campitelli Pugni Pesanti. Leve contro la guerra per la regia di Alberto Grilli: sabato 20 aprile alle ore 21 andrà in scena sul palco del Teatro Il Piccolo, lospettacolo, tratto da una riscrittura del racconto breve "Ultimo round a Tripoli" di Flavio Dell'Amore.

Seconda Guerra Mondiale. Anselmo Mambelli, figlio di contadini della campagna forlivese, è proiettato nell’immane tragedia nel 1942, della seconda battaglia di El Alamein, in Egitto. Questa battaglia venne vissuta da ben 56.000 italiani, o come protagonisti o come testimoni. Anselmo diventa un eroe grazie alla sua grinta, tipica di un pugile come lui. ? abituato a combattere, ma sul ring.

Denis Campitelli interpreta la figura di Anselmo in modo superbo regalandoci dal palco momenti struggenti e drammatici per trasmettere il senso più profondo dell’annichilimento dell’individuo, vittima di una guerra totale e assurda. Quando si combatte non si saluta l’avversario, non gli si stringe la mano, non esiste l’incontro: l’unica regola è vincere o sopravvivere allo scontro. Il racconto di un ragazzo italiano che grazie alla passione per la boxe, riuscì a sopravvivere agli orrori della guerra. Tratto da un’incredibile storia vera, da un libro di Flavio Dell’Amore.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0543 64300 e 347 4517822. Biglietto unico: 10 euro. La Biglietteria aprirà alle ore 20 della sera dello spettacolo