"Des visages des figures", Alessandro Giunchi espone alla galleria Manoni 2.0

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Colori potenti e disegno duro, impossibile rimanere indifferenti davanti ai quadri di Alessandro Giunchi. Segni implacabili della realtà che ci circonda (e che ci ha fatti prigionieri) e che spesso non vogliamo vedere. La durezza dei percorsi di vita attraversati da Alessandro coincide temporalmente con una fase storica globale minacciosa che ci spaventa. Nella sua pittura l'amore e l'odio per la vitati incrociano e coesistono crudi, privi di filtri esplodono in mille colori puri e vitali con la freschezza di un giardino fiorito e la tenebra di un bosco fitto, ma sono figure, tante, che si intrecciano, si fondono e si confondono, ma ognuna col suo raggio di luce. La sua una pittura "onesta" priva di furbizie perché rappresenta per Alessandro in sé stessa il fine ultimo, il miglior strumento di comunicazione col mondo esterno. In casa sua ha avuto il maestro di pittura, il padre Alberto, davvero un grande pittore (persona limpida e fragile dentro una società dura e violenta che non ne riconosce il merito), padre del quale Alessandro conserva accuratamente quel filo non sottile che unisce la realtà al sogno e all'immaginario, nonché la magia dei colori e del segno. Il linguaggio artistico di Alessandro è potente, evocativo di un mondo dove gli esseri umanisti accalcano gli uni agli altri, deboli e persi in cerca di riparo e consolazione. Alessandro ci parla della sua vita e nel contempo di quella che è diventata la nostra, per questo la sua pittura ci attrae, perché è attuale, parla di noi e delle nostre vite. Per lui la pittura è il riscatto, la possibilità colta, la capacità maturata di reagire al diffuso annullamento individuale. Commento di Nino Cortesi La mostra presso la Galleria Manoni 2.0 (Corso Garibaldi 55/a Forlì) verrà inaugurata Sabato 16 Ottobre e rimarrà visitabile sino al 30 ottobre 2021. L'ingresso è gratuito con Green Pass negli orari di negozio.