Tre giorni di meditazioni e pratiche yoga a Corte San Ruffillo

Un percorso completo, interno ed esterno, per riscoprire la versione migliore di se, con meditazione, pratiche di yoga incentrate sui Bandha, momenti di relax e di gusto.



Ecco in dettaglio il ricco programma dei tre giorni:

Venerdì 17 maggio:

18:00 Pratica di Yoga “Il potere della condivisione”

19:30 Apericena

21:00:00 “La fiamma trina - io ti vedo - il potere dello specchio” esercizi a tre

pernottamento in doppia o tripla

sabato 18 maggio:

8:00/8:30 Colazione

8:30 /9:00 Pratica di Yoga “Mula bandha - la radice dell’essere”

12:00 pranzo vegetale

14:30-17:00 Spa

18:00 Pratica di Yoga “ Uddiana Bandha - volare in alto”

20:00 Cena dei Fiori: cena vegetale con i fiori di stagione a cura di Nicoletta Donini

21:00 “Heart Chakra - meditazione attiva sullo spazio del cuore”

pernottamento in doppia o tripla

domenica 19 maggio:

08:00 Morning Welcome

09:00 “Coerenza cosmica” cambiamento delle credenze limitanti che permette a un salto di coscienza superiore ;

12:00 Brunch;

15:30 Cerchio di condivisione e saluti;



Si può scegliere se intraprendere tutto il viaggio o percorrerne una tappa. Per info e prenotazioni: info@cortesanruffillo.it