Di corsa nelle foreste del Parco nazionale: appuntamento con il Campigna winter trail

Tra le cime del Monte Falco (1657 m), Monte Falterona (1654 m) e Monte Gabrendo (1540 m), Campigna è il paesino più piccolo e alto della Valle del Bidente, cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, immerso in una delle foreste storiche più importanti a livello nazionale. Ed è qui che l’ Associazione Sportiva Forlì Trail affiliata UISP Forlì-Cesena organizzano il Campigna winter trail (CWT) per domenica 3 marzo.

CWT è una manifestazione di corsa in montagna in semi autosufficienza alimentare in ambiente naturale di montagna, lungo sentieri e mulattiere: si tratta di un percorso a tratti tecnico e dal dislivello comunque impegnativo e potrebbe presentare fondo ghiacciato o nevoso. Contestualmente alla gara agonistica si svolgerà una corsa/camminata non competitiva. La foresta che circonda Campigna offrirà habitat bio-naturalistico di tutto rispetto, numerose specie di animali e ricco tra l'Abetina di Campigna. Il trail si snoda su un percorso di 16 km con circa 600 mt di dislivello.

Le iscrizioni sono già attive con modalità on line e si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti (MAX 200)

Costi: € 20,00 entro il 29/02//2024; € 25,00 il giorno della gara in loco. Informazioni e dettagli su https://www.forlitrail.com/ o alla mail forlitrail@gmail.com