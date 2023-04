"Di razza bastarda": Gabriella Miglionico racconta una storia di guerra e amore

Prezzo non disponibile

Giovedì 20 Aprile, alle ore 17, il Centro Culturale L'Ortica e il Comitato di Quartiere Spazzoli-Campo di Marte-Benefattori presentano il libro di Gabriella Miglionico "Di razza bastarda". Dialoga con l'autrice Giorgio Casadei Turroni, nella Saletta Polivalente del Comitato in Via Palareti, 1-bis.

"Potenza, anni '30 e '40 del Novecento. Quando vengono emanate le leggi razziali, Tina, contadina instancabile e appassionata, che si è innamorata di Cesare, ragazzo paraplegico si troverà di fronte all'intolleranza cittadina e all'odio razziale perpetrato da fascisti ariani convinti, che seguono la scia di quanto accade già in Germania, con la soppressione di dementi e storpi in un programma chiamato in codice Aktion T4. Fughe, colpi di scena, strategie più o meno felici al fine di aiutare Cesare a evitare la deportazione, ma poi guerra e devastazione piomberanno su Potenza portando dolore e disperazione. "

Gabriella Miglionico, nata a Potenza, si è trasferita fin dalla prima adolescenza a Forlì. Diplomata in discipline socio-assistenziali, ha frequentato l’università di Bologna e ha lavorato in strutture di protezione e accoglienza degli anziani. Ha svolto anche l’attività di colf in numerose famiglie forlivesi. Sposata con tre figli, vive oggi sulle colline di Bertinoro, impegnata nella coltivazione di un suo piccolo podere, ultima passione della sua vita. Insieme con la scrittura, naturalmente. Nel 2018 ha pubblicato nelle edizioni de Il Ponte Vecchio di Cesena, il romanzo “Il tocco della demenza”.