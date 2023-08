"Di strada in strada": torna il grande appuntamento con i buskers a Santa Sofia

Un viaggio straordinario di 5 giorni tra arte e meraviglia: ogni angolo diventa un palcoscenico con acrobati, illusionisti enigmatici, clown e musicisti di tutto il mondo. Dall'11 al 15 agosto torna il festival "Di strada in strada" con una 32esima edizione in un'atmosfera vibrante e coinvolgente, fusion di innovazione e tradizione in performance di teatro, danza e circo. Dopo l'anteprima del 22 luglio, con la funambolica traversata della Diga di Ridracoli, gli appuntamenti sono per l'11 agosto a Spinello dalle 19:00, il 12 a Corniolo dalle 18:15 e dal 13 al 15 a Santa Sofia dalle 18.

"Innovative Tradizioni" è il titolo della 32esima edizione del Festival Internazionale di Arti Performative Circo Teatro & Musica “Di strada in strada” e rappresenta la sinergia tra passato e futuro. Nell’immaginario collettivo il circo è rappresentato dagli animali in gabbia o in pista, dai tendoni colorati, dagli acrobati che volteggiano a metri da terra. Pochi sanno che il circo, dalla seconda metà del 1900 con il fenomeno del Noveau Cirque Francese, ha avuto una vera e propria svolta contemporanea, avvicinandosi al mondo del teatro, combinando le sue discipline più classiche e ricche di magia a quelle più tradizionali del palco, come il mimo e la danza. L'innovazione qui, non esprime soltanto le nuove sperimentazioni artistiche del Circo Contemporaneo perché poi così nuovo, non è. visto che nasce in Francia già attorno al 1972 quindi oltre mezzo secolo fa. Al festival si propongono le tendenze del Circo Teatro nato in Francia attorno alla fine degli anni novanta, da sempre in continua evoluzione, proprio per questo difficile stabilire una data di nascita esatta se non fine anni '90.

Dall’angolo più intimo e protetto in acustico, ai grandi palchi on stage: la musica la fa da padrona e lungo ogni strada e ogni vicolo sentirete riecheggiare le note dei musicisti e delle band. I due palchi principali sono confermati come nella scorsa edizione: nel Basso Parco si balla fino a notte fonda, mentre nel Vecchio Borgo in Piazza Gentili, si alterneranno artisti e musica di ogni genere, multietniche e di ogni provenienza e razza.. Non mancheranno le festose marching-band che vi verrà voglia di seguire, alla scoperta delle città. E per chi ama il connubio tra arte e natura, imperdibile è la visita al Parco Sculture: un vero e proprio museo all'aperto, un itinerario tra 12 sculture giganti e opere di artisti famosi, che si snoda dal centro di Santa Sofia, partendo dal Parco Giorgi (della Resistenza), per scendere poi nell’alveo del fiume Bidente e raggiungere Capaccio.

Perfomance itinerante e onirica di teatro, musica e canto " Dezbolay" si svolgerà dalle ore 21.45 alle 23,30 lungo un percorso alternativo, al festival, o meglio porterà il festival dove non è mai stato. E’ questo uno degli scopi della perfomance. Un gran ballo concluderà la performance, sulla Piazzetta Millleluci, fine di via Martiri angolo Ponte Nuovo. La compagnia Francese di Marsiglia, Rara Woulib, sarà composta per questa performances da 20 elementi, 5 tra tecnici

regia direzione e sceneggiatura, 15 artisti, attori, cantanti, musicisti in scena. e' una performances “site specific”, diversa di volta in volta, che si modifica adattandosi al tessuto urbano che la ospita e lungo cui si svolge. Ai 15 artisti in scena, già si sono aggiunti altrettanti volontari, ma resta, disponibilità per altre persone eventualmente interessate a farne parte ed è anche questa possibilità cioè l’aprirsi al territorio ed alla gente che lo ospita che rende tale show così

affascinante.

Ristoranti, food truck, assaggi e tanto altro per allietare tutti i sensi e assaggiare i prodotti tipici dell'enogastronomia romagnola.