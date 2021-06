Diabetes Marathon “Green edition”, domenica la grande corsa solidale torna in presenza e si integra con il virtuale

Ai blocchi di partenza l’ottava edizione di Diabetes Marathon, quest’anno “green edition” e torna in presenza con Diabetes Marathon Walk and Run Urban Trail e si integra con l’evento virtuale “Corri con il cuore”. L’evento in presenza, che vede Forlì dopo due anni accogliere di nuovo i partecipanti, ha dovuto tenere conto delle restrizioni legate all’emergenza Covid-19 e per garantire un percorso in sicurezza ai partecipanti sono state previste dagli organizzatori delle partenze a scaglioni e un numero di iscrizioni limitato. Alla scadenza delle iscrizioni di lunedì 7 giugno gli slot di partenza sono stati tutti assegnati e non sarà possibile come succedeva “pre Covid-19” iscriversi il giorno stesso dell’evento. Ecco perché per permettere ad un numero importante di partecipanti di sostenere la causa e a fronte dell’esperienza dell’anno scorso di Diabetes Marathon “Oltre il tempo e oltre lo spazio” che ha visto partecipare e correre partecipanti da ogni dove è stata ideata “Corri con il cuore”, l’estensione dell’evento di Forlì per permettere a chiunque di partecipare per creare una lunga catena umana di sostegno alla causa senza frontiere e oltre le limitazioni imposte dalla pandemia ancora in corso.

“DIABETES MARATHON WALK AND RUN, URBAN TRAIL”, un percorso nella natura, con partenza da Piazza Saffi di Forlì alla scoperta del territorio forlivese e di luoghi incontaminati, per un percorso adatto a camminatori, podisti e famiglie, realizzato secondo protocolli di sicurezza e “Corri con il cuore” dialogheranno tra loro in una diretta streaming che collegherà Piazza Saffi al “resto del mondo”, una "boccata d’aria" dalle tensioni di questi mesi. Il primo a partire da Piazza Saffi partirà alle ore 8.30 e così, metro dopo metro, si creerà questa lunga catena umana che si collegherà con la diretta streaming, che partirà alle ore 8.15 e vedrà protagonisti camminatori, podisti, adulti e bambini con diabete e sostenitori collegati da tutt’Italia, ma anche protagonisti del mondo della cultura e dell’arte nel segno di una manifestazione che fa dell’amore per la vita in tutte le sue espressioni migliori il suo punto di forza. Tra gli ospiti la Dott.ssa Giuseppina Chierici, medico diabetologo responsabile del progetto di assistenza medica domiciliare gratuita per persone con diabete fragili dell’associazione Diabete Romagna, partecipanti e insegnanti del corso di attività motoria Diabetes Marathon Gym, Riccardo Salvetti, Davide Menghi, Mara Moschini e Marco Cortesi e i fratelli Faggi. La conduzione della diretta sarà a cura di Annachiara Feltracco, Laura Mazzotti, Laura Zoli, Simone Bombardi e Francesco Lezza.

Diabetes Marathon è realizzata con il sostegno di Technogym, Bassini 1963, Coop Alleanza 3.0, Scrigno s.p.a., Formula Ambiente, Jingold, Pondini Caggianese, Podartis, Brico io, Idrozeta, Ceracarta, Martini, Plastisavio, Olitalia, Start Romagna, Salvi Finsipo e Forlì Ambiente e grazie alla partecipazione dei sostenitori e al valore dei volontari e associazioni amiche. Diabetes Marathon è stata insignita dell’onorificenza “eccellenza della Wellness Valley”, la Wellness Valley lanciata nel 2002 da Nerio Alessandri e promossa dalla Wellness Foundation mira a realizzare in Romagna il primo Distretto del Benessere e della Qualità della Vita.

Questi i riferimenti per seguire la diretta streaming:

https://www.facebook.com/diabetesmarathonforli/posts/2581025545376563

https://youtu.be/lJ0-5qTRlFo

Per donare: https://www.diabetesmarathon.it/site/partecipa/, per informazioni contattare il 388 161 3262 o scrivere a info@diabetesmarathon.it.