A Forlì arriva la decima edizione di Diabetes Marathon: sarà l’edizione “dei parchi”

Il 16 aprile Diabetes Marathon sposa l’ambiente e la sua decima edizione si veste dei colori della natura attraversando, con i suoi percorsi adatti a tutti, atleti, corridori amatoriali, camminatori e famiglie, i parchi e i giardini più belli di Forlì. Un invito, quello di Diabetes Marathon 2023, alla sensibilizzazione al diabete, alla solidarietà, a sostenere i progetti di Diabete Romagna godendo della bellezza che solo lo sport, la natura e lo stare insieme sanno regalarci.

Diabetes Marathon celebra i suoi 10 anni di storia con l’obiettivo di unire la grande festa della solidarietà che tutti aspettano con entusiasmo alla scoperta dei luoghi più verdi della città di Forlì. Partenza e arrivo dell’evento sarà Piazza Saffi, il salotto della città, che si colorerà delle magliette e dei sorrisi dei partecipanti all’evento. Il percorso si caratterizza in 10 km, ed è stato completamente rinnovato per celebrare il decimo anniversario di questa straordinaria manifestazione che coinvolge ogni anno migliaia di partecipanti provenienti da tutta Italia. I 10 km del percorso attraversano i parchi e giardini più belli e suggestivi della città: Parco della Resistenza, Parco delle Stagioni, Parco Incontro, Giardini Silver Sirotti, Parco Franco Agosto, Giardino dei Musei del S.Domenico. Tanti i chilometri immersi nel verde e nella natura, tanto che questa speciale edizione è stata chiamata: “Diabetes Marathon dei Parchi”. Per chi vuole affrontare un percorso più breve ci sarà l’opzione 6,5 chilometri.

Per ogni iscritto all’evento verrà consegnata una maglietta simbolo dell’evento, un pacco gara con prodotti donati dalle aziende amiche e verrà offerto un ristoro oltre ai servizi di sicurezza e soccorso sanitario grazie alla collaborazione con protezioni civili del territorio e le numerose associazioni amiche. L’iscrizione servirà a sostenere i progetti dell'Associazione Diabete Romagna a favore di adulti e bambini che convivono con questa complessa patologia per la quale non esiste guarigione. Quest’anno inoltre, per far percepire ulteriormente la forza che ognuno di noi ha per realizzare un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno è stata avviata la campagna di raccolta fondi “Moltiplicatori d’amore” che permette a chiunque di farsi portavoce della causa e diventare fundraiser per ogni bambino e adulto con diabete della Romagna. Tra i personal fundraiser ad oggi “Moltiplicatori d’amore”, gli amici Bruce Saggese, Enrico Laghi e Matteo Spada, Silvia Baldassarri, Thomas Bandini e Roberto Durante.

Technogym e Wellness Foundation sono da sempre partner dell’evento nell’ambito dell’iniziativa Wellness Valley e della loro azione per promuovere il Wellness come opportunità per la salute e il benessere della popolazione. In questa specifica edizione, oltre a sostenere l’evento, procederanno con un’attività rivolta all’educazione delle giovani generazioni con la distribuzione delle “Piramidi del Wellness. Crescere sani da 0 a 14 anni”, un progetto promosso dalla Wellness Foundation con la collaborazione scientifica dell’Associazione Culturale Pediatri della Romagna.

Diabetes Marathon è nata nel 2014 e l’edizione 2023 è la sua decima edizione e l’evento è stato portato avanti anche negli anni dell’emergenza Covid-19 reinventandosi in modalità digitale a giugno 2020 o gestendo le partenze scaglionate a giugno 2021, tutto grazie alla forte motivazione dei volontari, persone che vivono il diabete in prima persona, ma anche amici e simpatizzanti che negli anni hanno imparato che il diabete è una patologia che può capitare a chiunque e che per gestirla serve tanto impegno e supporto. Nel biennio 2020-2021, secondo i dati del Sistema di sorveglianza “Passi” dell’Istituto Superiore di Sanità, poco meno del 5% della popolazione adulta di 18-69 anni ha riferito una diagnosi di diabete. In Romagna sono circa 78.000 le persone con diabete. Il diabete mette a dura prova le persone che ne soffrono che necessitano, oltre che del supporto medico e farmacologico, anche di professionisti che mettono a disposizione del paziente tutti gli strumenti fondamentali per affrontare in maniera consapevole una patologia per cui non esiste guarigione. Il ricavato della raccolta fondi dell’evento servirà proprio a finanziare quei professionisti che Diabete Romagna mette a disposizione a supporto di quanto offerto dal Servizio Sanitario Nazionale: campi scuola per bambini con diabete, psicologi, dietisti, podologi che operano nei reparti di diabetologia e pediatria e medici diabetologi che visitano i pazienti fragili a domicilio.

L’evento podistico del 16 aprile di Forlì sarà la prima tappa della lunga Diabetes Marathon 2023 che vedrà protagonista la città di Cesena a giugno con l’evento musicale Diabetes in Music e ad ottobre con il corso ECM dedicato a professionisti sanitari sotto la direzione scientifica del Dott. Maurizio Nizzoli. Chiuderà l’anno l’evento Diabetes Marathon Health di ottobre a Rimini dedicato ad approfondire tematiche legate al diabete e all’importanza della prevenzione.

Diabetes Marathon è resa possibile grazie al supporto delle istituzioni, dei volontari, delle associazioni e delle aziende amiche in particolare: Bassini 1963, Coop Alleanza 3.0,, Jingold, Technogym e Wellness Foundation, Brico Io e Idrozeta, Ceracarta, Photosì, Plastisavio, Olitalia, Start Romagna, Forlì Ambiente e Forlifarma. Questo il riferimento per le iscrizioni: https://bit.ly/diabetesmarathon2023_DeiParchi