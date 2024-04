Torna Diabetes Marathon: da Piazza Saffi al verde dei parchi di Forlì

Domenica mattina 21 aprile, alle 9:30, la città di Forlì torna ad essere protagonista della sensibilizzazione al diabete e della solidarietà nei confronti di chi ne soffre con la Diabetes Marathon. Volontari, partecipanti, il mondo delle imprese e delle istituzioni tutti insieme porteranno il messaggio che realizzare un mondo in cui il diabete non ha più il potere di decidere della vita di nessuno è possibile. L’evento avrà come cornice Piazza Saffi e sarà la festa della città con un percorso nel verde che toccherà i parchi più belli di Forlì.

Una giornata all’insegna della solidarietà e della prevenzione al diabete, con i partecipanti che indosseranno la tradizionale maglietta con Mr One, il simbolo del diabete di tipo 1, detto gergalmente “il diabete dei bambini”. Sono tante le forme con cui il diabete si manifesta, tipo 1, tipo 2, lada, gestazionale, ma soprattutto il diabete ha una forma diversa per ogni singola persona perché sono così tanti i fattori che incidono sull'andamento glicemico che non esiste un diabete uguale per tutti, ma solo singoli modi per affrontarlo, da qui la grande complessità. Eppure c’è un tratto che accomuna tutte le persone con diabete e chi è loro vicino ed è l’energia, quell’energia che a volte manca quando lo zucchero presente nel sangue è troppo poco, ma che ha talmente tanta voglia di esprimersi che a Diabetes Marathon riesce a trasformare le sofferenze di una malattia cronica in entusiasmo e gioia di vivere.

Il Diabetes Marathon Village, in piazza Saffi, ospiterà stand di associazioni e aziende amiche e un corner dedicato alla prevenzione con la presenza delle infermiere della diabetologia di Forlì, farmacisti di Forlifarma e volontari dell’associazione in cui si potrà misurare la glicemia e in collaborazione con la Wellness Foundation misurare il proprio stile di vita con il “Wellness Index” e scoprire i benefici dell’attività fisica e le opportunità offerte dalla campagna “Chi si muove, si ama!” come primo passo verso il benessere, e per la prevenzione delle principali patologie croniche, tra cui il diabete. Technogym e Wellness Foundation sono da sempre partner dell’evento nell’ambito dell’iniziativa Wellness Valley e della loro azione per promuovere il Wellness come stile di vita per la salute e il benessere della popolazione.

Il tracciato del percorso 2024, completamente rinnovato nel 2023 per celebrare il decimo anniversario di questa straordinaria manifestazione, si snoda per 10 km, i meno allenati potranno optare per un percorso più breve da 6,5 km, attraverso la città di Forlì percorrendo alcuni dei parchi e giardini più belli e suggestivi della città: Parco della Resistenza, Parco delle Stagioni, Parco Incontro, Giardini Silver Sirotti, Parco Franco Agosto, Giardino dei Musei del S.Domenico.

Diabetes Marathon è resa possibile grazie al supporto delle istituzioni, dei volontari, delle associazioni e delle realtà amiche in particolare: Bassini 1963, Coop Alleanza 3.0, Forlifarma, Formula Ambiente, Jingold, Martini, Technogym - Wellness Foundation, Balestri & Balestri, Brico Io e Idrozeta, Ceracarta, Forlì Ambiente, F.P. Trasmissioni, Olitalia, Plastisavio, Start Romagna.

Per ogni partecipante all’evento, previo esaurimento, verrà consegnata una maglietta tecnica simbolo della manifestazione, un pacco partecipazione con prodotti donati dalle aziende amiche e verrà offerto un ristoro, oltre ai servizi di sicurezza e soccorso sanitario grazie alla collaborazione con protezioni civili del territorio e le numerose associazioni amiche. La partecipazione servirà a sostenere i progetti dell'Associazione Diabete Romagna a favore di adulti e bambini che convivono con questa complessa patologia per la quale non esiste guarigione.

Per info www.diabetesmarathon.it, per partecipare: https://bit.ly/DMdeiparchi_2024