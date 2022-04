Torna Diabetes Marathon: camminatori e podisti protagonisti della solidarietà a favore di adulti e bambini con diabete

Finalmente dopo due anni di pandemia Covid-19 tornerà in presenza il 10 aprile, nella tradizionale location, il Campo di Atletica C. Gotti di Forlì, Diabetes Marathon, quest’anno alla sua nona edizione. L’evento accoglierà come da tradizione il pubblico di camminatori e podisti protagonisti della solidarietà a favore di adulti e bambini con diabete.

Diabetes Marathon è il più grande evento sul diabete in Italia per ricchezza di programma e partecipazione nato per sensibilizzare la popolazione sulle diverse forme di diabete e per sostenere le persone che ci convivono nel loro percorso di vita in compagnia di questa malattia. Diabetes Marathon è una manifestazione capace di coinvolgere il pubblico più diverso rendendo protagonista la cultura, l’arte, la musica, la formazione, lo sport e la natura all’insegna dell’amore per la vita e le sue manifestazioni più belle.

Gli organizzatori, le associazioni amiche e il mondo delle istituzioni e delle aziende sono pronti per realizzare un evento di festa e in sicurezza che prevede due percorsi competitivi da 10 km e 21 km e due percorsi non competitivi di 7,5 e 10 km per tutti, per camminare e correre insieme incontro ad un futuro in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno. I percorsi attraversano la citta di Forlì, per proseguire nella natura che la circonda a pochi passi dal centro, alla scoperta del territorio forlivese per un percorso adatto a camminatori e podisti, atleti e famiglie.

Quest’anno l’evento punta ancora di più all’inclusione e a diffondere ulteriormente il messaggio che uno stile di vita corretto è indispensabile per vivere al meglio. Ecco perché anche per i non competitivi iscritti entro il 6 aprile verrà fornito un pettorale con il chip che permetterà ad ognuno di misurare la propria personale prestazione, con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone al concetto non solo di movimento, ma anche di esercizio fisico e allenamento. Per chi vuole andare “a passo lento”, invece potrà godere della passeggiata culturale “Forlì, città d’acque, ieri, oggi e domani” a cura dell’associazione Trail Romagna, con iscrizione obbligatoria entro il 6 aprile.

Il campo di atletica C. Gotti torna ad essere la casa di Diabetes Marathon, il Diabetes Marathon Village, e sarà animato dalle decine di volontari di Diabete Romagna e delle associazioni amiche. L’evento sarà rimandato in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Diabetes Marathon e su un maxischermo 4x4. La diretta sarà realizzata in collaborazione con Radio Flyweb e condotta dai ragazzi della Soul Brothers Company che animeranno la mattinata chiacchierando con i partecipanti, parlando di diabete con il sorriso e dando il ritmo ai passi degli iscritti all’evento. E sono proprio i passi dell’ultima edizione pre Covid-19 che caratterizzano il video promo di Diabetes Marathon 2022 realizzato da Stefano Marconi e disponibile a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=I4pgisep-bg

L’evento podistico del 10 aprile di Forlì sarà la prima tappa della lunga Diabetes Marathon 2022 che vedrà protagonista la città di Cesena a giugno con l’evento musicale Diabetes in Music e ad ottobre con il corso ECM dedicato a professionisti sanitari sotto la direzione scientifica del Dott. Maurizio Nizzoli. Chiuderà l’anno l’evento Diabetes Marathon Health di ottobre a Rimini dedicato ad approfondire tematiche legate al diabete e all’importanza della prevenzione.

Il ricavato della manifestazione contribuirà a migliorare la qualità di vita di adulti e bambini con diabete ed è realizzato con il sostegno di importanti aziende amiche quali Bassini 1963, Scrigno s.p.a., Coop Alleanza 3.0, Formula Ambiente, Jingold, Molino Spadoni, Technogym, Brico io, Idrozeta, Ceracarta, Gruppo Martini, Plastisavio, Olitalia, Start Romagna, Forlì Ambiente.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.diabetesmarathon.it, questi i riferimenti per le iscrizioni: https://bit.ly/diabetesmarathon_endu e per contattare l’associazione info@diabetesmarathon.it e 388 1613262.