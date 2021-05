'Diabetes Marathon Village', 5 storie intense, di vita e di diabete: Jessica Casula prima protagonista

Jessica Casula, Virginia Verona, Luisa Codeluppi, Claudio Pellizzeni, Monica Priore, sono i 5 protagonisti del 'Diabetes Marathon Village', la casa che vuole raccontare la vita di persone con diabete che non si sono lasciate abbattere, ma che con il diabete, o a causa del diabete, hanno intrapreso le strade più diverse per far vincere sempre la vita nelle sue migliori espressioni: una canzone, un dipinto, un libro, un viaggio, il mare. 5 gli appuntamenti, l’Italia rappresentata, ogni giovedì, dal 6 maggio al 3 giugno, alle ore 20.30 in diretta sulle pagine Facebook e YouTube di Diabetes Marathon e sul sito www.diabetesmarathon.it

Si parte giovedì 6 maggio alle 20:30, per il primo appuntamento con Jessica Casula, cantante romana che nel 2017 vince su 3000 concorrenti a Sanremo New Talent. Jessica è anche partner ufficiale dell’osservatorio nazionale contro il cyberbullismo e doping, finalista al Festival di Castrocaro e nel 2017 è ospite insieme ai Gemelli DiVersi alla manifestazione Diabetes Marathon in Music a Cesena. Nel 2017 il singolo “Sono Libera” è tra i 4 brani più ascoltati nelle radio e, nel 2020, durante la pandemia, insieme a suo marito, autore e musicista danno vita al singolo “Amori Diversi”. Jessica ha il diabete mellito tipo 1 dall’età di 5 anni.