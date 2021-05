'Diabetes Marathon Village', ospite Virginia Verona: una vita tra street art, tatuaggi e diabete

Giovedì 13 maggio alle ore 20.30 sulle pagine Facebook, YouTube di Diabetes Marathon e sul sito www.diabetesmarathon.it la seconda serata del Diabetes Marathon Village accoglierà Virginia Verona, tatuatrice e street artist di grande talento che da qualche anno convive con il diabete tipo 1. Virginia Verona sarà “un dipinto” che si svelerà a chi seguirà la diretta social, mettendo in luce, come in un’opera di Caravaggio i chiaroscuri della vita.

Questo l’obiettivo del Diabetes Marathon Village: condividere le storie di persone che alla vita non sanno rinunciare e la vivono in ogni sua sfumatura, diabete compreso. Virginia Verona, nata a Cesena, classe 1992, sin da piccola si è approcciata al disegno, scarabocchiando le pareti di casa. Diplomata al Liceo artistico di Ravenna, ha conseguito la laurea in Accademia di Belle Arti ad indirizzo Nuove Tecnologie dell'Arte ad Urbino nel 2014. Dal 2015 è tatuatrice, ma non ha mai abbandonato i murales in questi anni, sviluppando sempre più una sua forma, un suo stile. Nel 2017 le è stato diagnosticato il Diabete di tipo 1.

La scorsa settimana protagonista del Diabetes Marathon Village è stata Jessica Casula, “una canzone”. I prossimi ospiti saranno Luisa Codeluppi, “un libro”, Claudio Pelizzeni, “un viaggio”, Monica Priore, “il mare”. Diabetes Marathon 2021, dopo il successo dell’edizione dell’anno scorso “oltre il tempo e lo spazio” realizzata interamente in versione digitale, è stata ideata per quest’ottava edizione, in versione ibrida, in presenza, con le misure di sicurezza legate all’emergenza Covid-19 e in versione digitale. La modalità digitale permetterà a chiunque, ovunque si trovi, di partecipare con una donazione a sostegno dei progetti a favore di adulti e bambini con diabete e di godere dell’evento da protagonista.

E proprio all’interno di questo processo di trasformazione digitale che sta coinvolgendo tutti e che apre importanti opportunità di condivisione e crescita si colloca il percorso di formazione che l’associazione Diabete Romagna, promotrice di Diabetes Marathon, sta facendo in questi giorni grazie allo Skillando Italian Tour che vede Filippo Scorza e Paolo Marazzi attraversare tutta l’Italia per offrire a 6 organizzazioni, tra cui Diabete Romagna, un supporto gratuito nell’acquisizione di competenze digitali e strategiche. Li affiancano in qualità di volontari un team di professionisti.

“Siamo estremamente grati a Filippo Scorza e Paolo Marazzi, i fondatori di Skillando, alla digital strategist, Valentina Di Taranto, alla marketing manager Patrizia Masino e al growth officer Nicola Fiorentini, volontari digitali che ci stanno permettendo di crescere come associazione ed avere sempre più strumenti per realizzare il sogno di un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno. Ringraziamo anche il Comune di Cesena che ci ha accolto nei suoi spazi per permetterci di vivere al meglio questi giorni di formazione e condivisione e che è sempre al nostro fianco pronto ad accompagnarci in ogni iniziativa", affrema Pierre Cignani, presidente Diabete Romagna.