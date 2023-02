Diagonal talks: lo sceneggiatore Alessandro Fabbri protagonista

Secondo appuntamento dedicato alle forme del racconto al Diagonal Loft Club, un ciclo organizzato in collaborazione con l’agenzia Archimedia. Dopo Matteo Caccia e il focus sui podcast e la radio, sabato 25 febbraio si farà un tuffo nel mondo della scrittura per il cinema e le serie insieme ad Alessandro Fabbri, uno dei nomi di punta della nuova generazione di sceneggiatori italiani.

Classe ’78 e ravennate di origine, Fabbri comincia la sua attività di narratore in ambito letterario. Scrive il suo primo romanzo breve intitolato Mai fidarsi di un uomo che indossa un trench blu a diciotto anni e vince il premio Campiello Giovani. Nel 2000 viene pubblicato il romanzo Mosche a Hollywood dalla Minimum fax, dal quale nel 2005 viene tratto il film Hollywood Flies con Brad Renfro e Vinnie Jones. Nel 2008 la Einaudi pubblica il romanzo horror Quell'estate di sangue e di luna scritto a quattro mani con Eraldo Baldini. Come sceneggiatore, Fabbri ha scritto episodi di diverse serie televisive e firmato l'adattamento italiano della serie In Treatment. Vince il Nastro d'argento 2015, assieme a Stefano Sardo e Ludovica Rampoldi per il miglior soggetto per Il ragazzo invisibile, il film diretto da Gabriele Salvatores per il quale hanno firmato anche il seguito. Con Luca Rossi ha ideato la serie tv Catturandi. Sempre con Rampoldi e Sardo, Fabbri è creatore della serie tv 1992-1993-1994. Altra serie di sua creazione è il legal-thriller Il Processo, per il quale riceve il Premio Flaiano per la sceneggiatura. Sempre suo l’adattamento del romanzo Fedeltà di Marco Missiroli, uscito nel 2021 come serie in 6 episodi. Di recente ha firmato la sceneggiatura della parte italiana di Citadel, produzione internazionale targata Amazon Prime Video, che avrà per protagonista Matilda De Angelis.

L’incontro, in programma per le 19, sarà condotto da Corrado Ravaioli. L’ingresso è gratuito senza prenotazione fino a esaurimento posti.