Dialogo con con lo scrittore e poeta Daniele Mencarelli

Il Centro culturale Don Francesco Ricci, in collaborazione le Scuole La Nave e l’Associazione di genitori La Cometa, organizza un incontro pubblico con lo scrittore e poeta Daniele Mencarelli. Sarà un’occasione di dialogo sulla sua produzione letteraria, in particolare sul suo ultimo romanzo “Fame d’aria“, uscito da pochi mesi, edito da Mondadori, prendendo spunto da alcuni brani di una sua opera giovanile, una Via Crucis in versi composta nel 2013, “La croce è una via“, che nel corso della serata verranno letti da due educatrici e da due mamme, ospiti della Casa Santa Margherita, gestita dalla Cooperativa Sociale Domus Coop. Di Forlì.

L’appuntamento è sabato 18 marzo alle 21,00, presso la Chiesa del Carmine, in c.so Mazzini, 72 a Forlì. Ingresso libero.

Daniele Mencarelli nasce a Roma, nel 1974, vive ad Ariccia. Poeta e narratore. Del 2018 è “La casa degli sguardi”, Mondadori, il suo primo romanzo (Premio Volponi, Premio Opera prima Severino Cesari, Premio John Fante opera prima). Nel 2020 esce “Tutto chiede salvezza”, Mondadori, vincitore del Premio Strega giovani, da cui è stata tratta la serie omonima uscita su Netflix nel 2022, di cui ha curato la sceneggiatura e che ha avuto grande successo di pubblico, soprattutto tra i giovani. Dell’ottobre 2021 è “Sempre tornare”, Mondadori, premio Flaiano per la narrativa. Nell’aprile del 2022 è andata in scena al Centro Teatrale Bresciano, con la regia di Piero Maccarinelli, la sua prima opera teatrale: “Agnello di Dio”. Collabora scrivendo di cultura e società con quotidiani e riviste.