Notte Rosa a Forlimpopoli al suono del didjeridoo: al via la 21esima edizione del Festival internazionale

La Notte Rosa a Forlimpopoli è in musica. Venerdì 7 e Sabato 8 Luglio torna, alla Rocca, il Festival Internazionale del Didjeridoo – Arte, Viaggi, Musica e Cultura dall’Australia: giunto alla 21esima edizione, per due giorni il Didjin’Oz porta a Forlimpopoli i protagonisti internazionali del Didjeridoo e l’affascinante cultura australiana.

Artisti provenienti da tutto il mondo sono gli interpreti della musica suonata con il didjeridoo che vi proporremo quest’anno. Come sempre tanti saranno gli eventi di contorno alle due serate del festival. Tre le anteprime con didjeridoo music, il contest per suonatori di didjeridoo, mercatino di strumenti e e oggetti etnici, ospiti a sorpresa e tanti workshop tenuti dai musicisti. Come sempre nelle serate del festival sarà attivo lo stand gastronomico con bar e cucina.

Venerdì 7 Luglio alle 21.00 si esibirà Lelioz DeLussia (vincitore del didgeridoo contest 2022), a seguire Emiliano Tenzi, Tuparuja e Yogev Haruvi. Sabato 8 Luglio alle 17.30 il Didgeridoo Contest. Dalle 21.00 Mirko Bozzetto, Mtzumoto Zoku, Loonaloop

Il programma completo su https://www.didjinoz.com/. Per ulteriori info: 329 102 7430 – info@didjinoz.com