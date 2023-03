Dieci anni di divulgazione: maratona live di 24 ore di Minerva e Bufale un Tanto al Chilo

Dopo dieci anni di attività di divulgazione scientifica e corretta informazione, Minerva Associazione di Divulgazione Scientifica (reatà no profit nata a Bologna nel 2013, attiva anche nel forlivese da diversi anni) e i creatori del blog Bufale un Tanto al Chilo (BUTAC) hanno deciso di festeggiare il loro anniversario nel 2023 regalando alla comunità un evento aperto a tutti con nomi di spicco della divulgazione scientifica italiana e comunicatori di grande esperienza per due incontri sul tema della corretta divulgazione e della difficile sfida di divulgare riguardo a diversi temi della scienza come clima, energia, medicina.

Per supportare l’evento è stata aperta una pagina di crowdfunding dove poter contribuire al traguardo (in regalo di gadget dell’evento come magliette, spille e tote bag personalizzate ad hoc per l’evento) . Inoltre i festeggiamenti cominceranno con la Maratona Live, 24 ore di diretta dalle 12:00 di sabato 04 Marzo fino alle 12:00 di domenica 5 Marzo, sui loro canali Facebook e Twitch nella quale interverranno ospiti come divulgatori che porteranno i loro saluti ed esperienze.



Sarà possibile seguire la diretta dell’evento al seguente link: https://facebook.com/events/s/24-ore-live-crowdfunding-disor/1887992441537087/ Per rimanere aggiornati su ospiti e iniziative si rimanda ai canali Facebook: https://www.facebook.com/noidiminerva e Instagram: https://www.instagram.com/minerva_divulgazione/