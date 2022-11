Dieci anni insieme all’associazione di volontariato Welcome

Nel mese di dicembre l’associazione Welcome odv di Forlì, sede di Corso Diaz 105, compie i suoi primi dieci anni e festeggia questo anniversario della sua attività di centro educativo e ricreativo, rivolto a figlie e figli delle famiglie, prevalentemente migranti, che abitano nel centro storico. L’associazione è nata per tutelare il diritto di bambine, bambini, adolescenti e giovani ad avere opportunità educative, che consentano lo sviluppo delle loro potenzialità e siano in grado di valorizzare i punti di forza di ognuno. Welcome odv pone particolare attenzione ai processi di inclusione, integrazione e considera le differenze una ricchezza per il tessuto sociale della città e favorisce l’incontro ed il rispetto reciproco.

Sono trascorsi dieci anni dalla firma dell’atto costitutivo; in occasione del primo decennale in programma due eventi pubblici, aperti alla città, per presentare i progetti dell’associazione a chi ancora non li conosce, e per ringraziare coloro che seguono e sostengono da tempo le attività di Welcome. Sabato 3 dicembre dalle 10:00 alle 12:30 presso la Sala Santa Caterina, via Romanello da Forlì, 2, si volgerà la tavola rotonda "Traiettorie di inclusione per nuovi linguaggi, comunità aperte e patrimoni personali. Riflessione sugli spazi educativi del nostro territorio". Dopo i saluti del presidente dell’associazione don Sergio Sala e dell’assessora Paola Casara, interverranno Cinzia Albanesi, professoressa ordinaria, e Paola Bonifacci, professoressa associata del Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna; Rachele Antonini, Professoressa Associata del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Università di Bologna; Alessandro Martelli, Professore Ordinario del Dipartimento di Sociologia e di Diritto dell’Economia, Università di Bologna. Modererà la Tavola Rotonda Adele Pagnotta, coordinatrice Welcome. Nel corso della mattinata saranno proposte riflessioni, a partire dalle evidenze di ricerca recenti, lasciando spazio anche per le domande.

La tavola rotonda ha ricevuto il patrocinio dell’assessorato ai Servizi Educativi, Scuola e Formazione, Politiche Giovanili, del Comune di Forlì e il contributo della BCC, banca di credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese. L’incontro è stato inserito nella piattaforma SOFIA del Ministero, che include i corsi ritenuti validi per la formazione degli e delle insegnanti, grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale e dell’Istituto Comprensivo 1 “Caterina Sforza”.

Sabato 17 dicembre dalle 18:00 alle 24:00 festa con apericena presso La Collina dei Conigli, Via Sandro Pertini, 22 Sarà un momento per stare insieme e divertirsi. La festa è organizzata dal gruppo giovani dell’associazione, Welcome Young Saranno ripercorsi i dieci anni di attività con video divertenti e quiz, non mancheranno musica e giochi. La festa ha il contributo e il sostegno del Rotaract Club Forlì.