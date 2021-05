Ripartono gli appuntamenti Family al Fabbri con 'Valentina vuole'

La ripartenza degli spettacoli al Teatro Diego Fabbri di Forlì, per la rassegna Family, si affiuda a Progetto g.g. in 'Valentina vuole', in programma per sabato 9 maggio alle 11.

Questa è la storia semplice di una bambina. Che è anche una principessa. Lei ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, perché tutto vuole, sempre di più. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non sa. E i grandi? Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più difficile da vedere e da trovare. E per farlo Valentina dovrà cercare nel mondo, perché è lì che bisogna andare per diventare grandi. Valentina vuole è favola di desideri e sogni. Vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere. Una storia di gabbie che non servono a niente, di frulli di vento e di libertà.

Il Diego Fabbri sarà un Teatro sicuro in quanto saranno applicati tutti i relativi protocolli ministeriali; il personale di sala avrà cura di fare rispettare le norme previste dai Decreti in vigore e il pubblico sarà tutelato nel miglior modo possibile: oltre al distanziamento garantito dai posti contingentati, sarà necessario indossare la mascherina dal momento dell’ingresso, durante lo svolgimento delle rappresentazioni e fino all’uscita dal Teatro. In considerazione del coprifuoco tutt’ora in vigore, gli spettacoli serali delle APeRTure Comiche e Moderne inizieranno alle ore 20.15, in modo da terminare in orario compatibile con un comodo rientro degli spettatori presso le proprie abitazioni; gli spettacoli della rassegna Family andranno in scena la domenica mattina alle ore 11.

Prevendite di tutti gli spettacoli: da sabato 8 maggio