"Differenti stili, unico cammino": in cammino verso Casanova dell'alpe per solidarietà

Venerdì 2 giugno, festa della Repubblica, Natura Magica andar narrando per borghi e boschi aps, torna nel Parco delle Foreste Casentinesi Monte Falterona Campigna con l'escursione narrata aperta a tutti: "Differenti stili, unico cammino", una escursione narrata, come è nello stile di questa associazione, che ha come scopo quello di proporre momenti di "bene d'essere" in natura, rivolti alle scuole (come ad esempio nella recente serie di repliche per il Teatro Bonci) oppure per le famiglie ( spesso composte da persone con disabilità), comunque desiderose di godere delle bellezze naturali del nostro territorio.

Questo 2 giugno è ormai un appuntamento stabile nel calendario di Natura Magica aps, dove tutto lo staff si impegna a ricordare e rendere attivo il proposito della nostra Costituzione che all'articolo 9 recita: " La Repubblica...... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione", cui è stato recentemente aggiunto: " Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni".

L'appuntamento per chi vorrà partecipare all'escursione è per le ore 9 presso il parcheggio delle Diga di Ridracoli, per proseguire verso Casanova dell'Alpe dove ha sede la "tana" di Natura Magica. Si partirà per l'escursione narrata alle 10,00, al termine attenderà il "Collettivo" Esse.Vi (composto da Sara Forlivesi, Serena Menghi e Valentina Crudeli) con lo spettacolo: "Mi chiamo". So concluderà con una merenda condivisa.

"Differenti stili, unico cammino" ha ricevuto il patrocinio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, A.I.G.A.E. ( Associazione Italiana Guide Ambientali Escursioniste, Legambiente, WWF, Comando Carabinieri Forestali Biodiversità Pratovecchio, Centro Iperbarico Ravenna. L'escursione sarà l'occasione per una raccolta fondi a favore della Croce Verde distretto di Gambettola, riconoscendone il valore sociale ed umano dimostrato anche in questo momento a favore degli alluvionati. La prenotazione fa effettuata su: www.naturamagica.it e ha un costo pari a 5€ a persona.