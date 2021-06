A Forlimpopoli si apre "Serefuori," con il tributo a De Andrè dei 'Dimaco'

Al via giovedì 1 luglio, alle 21, la seconda edizione di Serefuori, la manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale di Forlimpopoli insieme a Romagna Musica che propone tutti i giovedì del mese di luglio musica di qualità dal vivo in un contesto ulteriormente allietato dalla possibilità di degustare le proposte dei locali del centro artusiano o di curiosare tra le bancarelle degli artigiani in via del Castello ed in piazza Pompilio.

Ad aprire la rassegna in piazza Garibaldi sarà il gruppo dei Dimaco – ovvero Isak Suzzi (chitarra, voce), Francesco Tappi (basso, synth) e Nicola Saggese (batteria) - con un tributo al grande Fabrizio De Andrè che spazierà nelle varie fasi della produzione artistica di De Andrè, cogliendone l’essenza poetica e proponendo i brani con arrangiamenti e interpretazioni personali.

L’ingresso al concerto è gratuito, la passeggiata per le vie del Centro tra mercatini e locali d’obbligo.

“L’esperienza avviata l’anno scorso con la prima edizione di Serefuori – evidenzia il sindaco Milena Garavini – è stata particolarmente apprezzata dal pubblico e siamo quindi felici di poterla riproporre anche quest’anno, con l’aiuto di Romagna Musica, rendendo ancora più varia e ricca l’offerta musicale. Non ci resta quindi che invitare tutti coloro che non conoscono ancora l’atmosfera delle serate in centro a Forlimpopoli a venire a scoprirla”.