Dimore storiche in città, una visita per ammirare Palazzo Albicini

Domenica 4 ottobre l’Associazione Amici dei Musei San Domenico ha organizzato a partire dalle 10.30 due visite guidate a Palazzo Albicini in Corso Garibaldi 80 Forlì. L’iniziativa s’inserisce all’interno della XVII Giornata nazionale degli amici dei musei che vede quest’anno la preziosa sinergia con l’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) al fine di promuovere insieme su tutto il territorio nazionale la conoscenza di luoghi storici, per rilanciare cultura, storia italiana e turismo di prossimità.

Le visite guidate a Palazzo Albicini in Corso Garibaldi sono a cura della Storica dell’arte e guida turistica abilitata Sabrina Marin e hanno due partenze la prima ore 10.30 la seconda ore 11.30. Le guide sono a ingresso gratuito per i Soci dell’Associazione Amici dei Musei San Domenico e per gli altri 5€, ma sarà possibile associarsi in loco al costo di 25 € e beneficiare contestualmente dell’ingresso gratuito alla visita guidata. Le visite guidate sono allietate dalla musica di sottofondo a cura del Forlì Saxophone Quartet.

Le visite vengono contingentate e regolamentate secondo i protocolli sanitari emergenza Covid-19. Per questo i posti sono limitati e sarà obbligatoria la prenotazione, inoltre sarà necessario indossare la mascherina propria mascherina. Info e prenotazioni alla mail amicimuseiforli@gmail.com