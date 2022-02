Nordic walking classico o in musica: dimostrazioni aperte a tutti al Parco Urbano

Sabato 26 febbraio, a partire dalle 14.30, fino alle 17, l'Asd Stradafacendo propone lezioni dimostrative gratuite di Nordic Walking, all'interno Parco Urbano Franco Agosto di Forlì nella zona bar-chiosco, ingresso via Fiume Montone. Istruttori qualificati e certificati A.I.C.S. terranno per tutto l'arco del pomeriggio brevi lezioni dimostrative teorico-pratiche, per iniziare a percepire il coinvolgimento muscolare e la gratificazione offerti da un nuovo modo di fare sport all’aria aperta, con un'attività fitness praticabile tutto l’anno camminando in compagnia ma con la guida di esperti Istruttori.

Verranno forniti gli attrezzi specifici indispensabili per la pratica di questa attività sportiva, ovvero i bastoncini da nordic walking, che verranno poi sanificati dopo ogni utilizzo. Al termine della dimostrazioni sarà possibile ottenere, per chi è interessato, le informazioni per come iniziare a praticare stabilmente questa attività fisica tramitel'avviamento al Nordic Walking e successivamente con gli allenamenti organizzati settimanalmente nelle tante ‘palestre e cielo aperto’ della città ma non solo. Sarà anche offerta la possibilità di provare la variante musicale ovvero il Nordic Workout, attività fitness coordinata dall’istruttore a tempo di musica tramite cuffie wireless, con due lezioni da 15′ previste per le h. 15.30 e le h.16.30. Anche in questo caso oltre ai bastoncini anche le cuffie, utilizzate con appositi copricuffia, verranno sanificate.

Tutte le attività del Nordic Walking vengono svolte secondo i vigenti protocolli di prevenzione Covid-19, ma per la partecipazione non è richiesto il Green Pass. Per informazioni telefonare al 338/1449471 mentre per approfondimenti sulla attività dell'ASD Stradafacendo è possibile consultare la pagina Facebook o il sito web https://www.stradafacendoasd.it/