Diodato e Mahamood sono i protagonisti della seconda serata di "Imaginaction"

Si arricchisce il calendario del Festival Internazionale del Videoclip IMAGinACTION che si terrà a Forlì dal 27 al 29 agosto in Piazza Saffi. Dopo l’annuncio dei primi nomi degli artisti che parteciperanno alla quinta edizione (Fabrizio Moro, Ron, Gino Paoli, Samuele Bersani),arrivano i nomi per la seconda serata: Diodato e Mahamoodsaranno i protagonisti della serata del 28 agosto.

DIODATO. E'’ passato solo un anno da quando il cantautore, tra i più apprezzati del panorama musicale italiano, ha fatto l’en plein di premi, battendo ogni record: nel 2020 è stato infatti l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il Festival di Sanremo con il brano “Fai Rumore” (doppio platino), il David di Donatello, i Nastri d’Argento, il Ciak D’oro per la “Migliore canzone originale”(“Che vita Meravigliosa”, disco d’oro, colonna sonora del film “La Dea Fortuna” di Ferzan Özpetek), gli MTV EMA (“Best italian act”). Diodato sta portando la sua musica in giro per l’Italia con una serie di concerti che si concluderanno all’Arena di Verona il 19 settembre. A IMAGinACTION racconterà al pubblico il grandissimo successo di pubblico e critica, ripercorrendo la sua carriera attraverso i suoi videoclip e brani dal vivo.

MAHMOOD, uno degli artisti italiani più apprezzati e talentuosi della scena musicale contemporanea, riceverà il Premio Speciale per la dimensione artistica dei suoi video, assegnato dall’Academy di IMAGinACTION e da FIMI. Anche lui si esibirà il 28 agosto e si racconterà al pubblico del festival attraverso i suoi videoclip. Una carriera dal successo folgorante, che lo vede esordire a Sanremo Giovani nel 2016, per ritornare sul palco dell’Ariston tre anni dopo nella sezione Big con il brano “Soldi” (quadruplo disco di platino), consacrandolo vincitore del Festival. La canzone è diventata una hit planetaria, con numeri da capogiro nelle classifiche italiane e internazionali. Dopo gli ottimi risultati raggiunti con il disco “Gioventù Bruciata” (disco di platino), un susseguirsi di premi, riconoscimenti e successi discografici, ultimo dei quali è il nuovo album “Ghettolimpo” pubblicato a giugno 2021. Mahmood sarà in giro per l’Italia per un tour estivo, includendo IMAGinACTION per una visita speciale.

I biglietti sono già in vendita: su Ticketmaster (https://www.ticketmaster.it/artist/imaginaction-biglietti/1079373 ). Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.