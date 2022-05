In moto con l'abito migliore per combattere il cancro: torna a Forlì il "Distinguished Gentleman’s Ride"

Torna ancora una volta a Forlì il "Distinguished Gentleman’s Ride", il motoraduno mondiale a scopi benefici, in questo caso a favore della lotta contro il tumore alla prostata. Domenica 22 maggio in città sono attesi circa 300 motociclisti, che sfileranno poi fino a Cervia.

Il Distinguished Gentleman's Ride riunisce motociclisti in stile classico e vintage di tutto il mondo per raccogliere fondi e consapevolezza per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini. Il Distinguished Gentleman's Ride è stato fondato a Sidney, in Australia, da Mark Hawwa. È stato ispirato da una foto di Don Draper, protagonista di Mad Men, a cavallo di una moto classica con addosso il suo abito migliore. Mark decise che un giro in moto a tema sarebbe stato un ottimo modo per combattere lo stereotipo, spesso negativo, dei motociclisti e, allo stesso tempo, per connettere le comunità motociclistiche esclusive.

Il ritrovo forlivese è fissato dalle 9:30 nella sede dell'Aeronautica Militare di Forli, che ospita il ritrovo, per poi dirigersi verso Piazzale della Vittoria in direzione Cervia lungo la via Emilia, guidati da un gruppo di volontari. L'arrivo è previsto alla Torre di San Michele.

Info ed iscrizioni su: https://www.gentlemansride.com