"Documè, il documentario per me": una giuria under 35 seleziona il vincitore

Dal 19 al 21 novembre, a Forlì, presso la Fabbrica delle Candele (17:30/19:00), va in scena "Documè.. Il cinema documentario per me". Il sottotitolo esprimere un duplice concetto. Da una parte una sorta di convinzione: "questo e' proprio Il documentario che fa per me! ". Dall'altra ne esce un tentativo di analisi linguistica: "Il documentario per me, rappresenta questo….".

Un livello interpretativo che scorre tra reale ed irreale, spesso fragile e confondibile. Il sistema informativo ci dispensa una quantità di notizie non sempre facili da omologare. Tutto questo si riflette anche nel cinema, dove storie avvincenti consegnano un dubbio: sarà vero o e finzione? Oppure una fusione delle due impressioni? Documè si occupa di racconti brevi (fino a 15’) sui generis, dove l'incipit parte dal reale per deviare poi in territori che sfiorano l'onirico, il paradosso, sfruttando tecniche miste di animazione o sperimentazione. Una prospettiva che permette allo spettatore di porsi dei dubbi grazie ad un laborioso gioco di suggestioni, attendibili, fantasiose o deliranti. L'intento di documè e di fare emergere più punti di vista e diverse chiavi di lettura.

A giudicare i film, una giuria di ragazzi under 35, che con alzata di mano dovranno decidere quali film fare avanzare in seguito al completamento delle 8 batterie di 2 film ciascuno. In totale 16 film internazionali, scelti da un comitato di selezione composto da 6 ragazzi di età tra 17 e 25 anni.

Al vincitore assoluto sarà assegnato un premio in denaro di 500€. Altri 2 premi in palio: Spazio 2030 DOC, deciso da alcuni rappresentanti dell’omonima associazione e FEDIC DOC, deciso da ragazzi under 35 appartenenti a 40 Cineclub dislocati sul territorio Nazionale.

Contemporaneamente alle proiezioni si svolgerà un laboratorio di cinema di animazione condotto da Laura Fuzzi, a completamento di un documentario prodotto da Sedicicorto.

Documè è organizzato da Sedicicorto APS, in collaborazione con Fedic e Spazio 2030. L’evento è sostenuto dal Comune di Forlì, MIC, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Regione Emilia Romagna.

Per informazioni: mail@sedicicorto.it cell. 347-2563211

Programma: https://ildocume.blogspot.com/