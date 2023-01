Domenica a spasso per Portico, il paese dei presepi

Indirizzo non disponibile

Per i nostalgici del Natale appena trascorso e per gli amanti dei borghi dell'Appennino Tosco - Romagnolo e dei gatti,Chiara Macherozzi, Guida Turistica della Regione E-R, organizza per domenica 15 gennaio, una visita guidata al Borgo di Portico di Romagna, con scorci e "particolari" sconosciuti ai più, alla rassegna dei Presepi, con un particolare focus sulla storia del presepe nell'arte e alla simbologia, all’interno della Torre del Castello che fu è esposta una rassegna di immagini dei più significativi presepi nella storia dell’arte.

Tariffa a testa : € 13 a partire dai 19 anni, € 10 a partire dagli 11 anni fino ai 18 anni di età

Ritrovo ore 15 al Parcheggio all’inizio del Paese, provenendo da Forlí (SS 67). Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp scritto al 349 - 8087330 entro e non oltre Sabato 14 Gennaio . La visita guidata si effettuerà solamente al raggiungimento di un quorum minimo di prenotazioni pervenute entro e non oltre sabato 14 gennaio. La visita guidata si effettuerà anche in caso di pioggia.