Una domenica speciale nel cuore dell'azienda agricola, si potrà praticare lo Yoga Family

Una domenica speciale dedicata alla famiglia in un'armoniosa flower farm, vicino a Meldola. Le flower farm sono luoghi dove con amore "si coltiva bellezza" ed è proprio qui che Kid Lights, in collaborazione con Bohotanica e Lilayoga Silvia, ha organizzato una giornata in famiglia tra fiori, animali e yoga. Bohotanica è un'azienda agricola attiva nelle colline forlivesi dedicata ai fiori, alla loro coltivazione e trasformazioni in prodotti che trasmettono bellezza e armonia. Bohotanica è un laboratorio continuamente in progress alimentato dalla caparbietà, passione e ricerca della founder Giulia.



L'evento proposto da Kid Lights inizierà con una passeggiata nella natura che circonda l'azienda agricola dove grandi e piccini incontreranno i meravigliosi cavalli ospiti di Bohotanica. Il pomeriggio proseguirà con una pratica di Yoga Family, condotta da Lilayoga Silvia referente di Olistc Education in Kid Lights, per consentire a genitori e i figli di sperimentare un nuovo modo di comunicare in una relazione fatta di connessione, fiducia, amore e ascolto. La pratica di Yoga Family, infatti, sceglie un linguaggio antico e potentissmo: quello del corpo e della condivisione.



A seguire, i bambini (dai 5 anni) saranno coinvolti nel laboratorio "Mindfullness e Colore", condotto da Yoga delle Fate di Valentina Baldoni. Durante questa attività i genitori potranno iniziare a rilassarsi con "L'aperitivo della bellezza" preparato da Bohotanica.



L'evento si rivolge a tutte quelle famiglie che amano trascorre esperienze in natura insieme, speciali e arricchenti: bambini dai 4 anni, adatto a chiunque (non sono richiesti né allenamento fisico, né conoscenza dello yoga).