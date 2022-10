Domenica di carta all'Archivio di Stato

In occasione della Domenica di Carta 2022 l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena offre ai suoi visitatori un'iniziativa presso la sede di Forlì nel pomeriggio del 9 ottobre.

Alle ore 16.30, si terrà l'incontro Come un notaio medievale, durante il quale si scoprirà come si scriveva un documento nel Medioevo e come si può leggerlo oggi, osservando da vicino le caratteristiche di pergamene e documenti medievali conservati in Archivio di Stato e provando a leggerne insieme ai partecipanti alcune parti.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili Gli incontri si terranno nel rispetto delle norme di sicurezza e delle modalità di fruizione da adottarsi per garantire la tutela della salute dei visitatori in linea con la normativa vigente al momento degli incontri.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0543 31217, as-fc@cultura.gov.it, https://www.archiviodistato.forli-cesena.it