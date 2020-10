Domenica di Carta: i documenti che raccontano il territorio forlivese

L'11 ottobre, in occasione della Domenica di Carta 2020, l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena propone un incontro dedicato all’archivio della famiglia Reggiani, all’interno del quale sono presenti numerosi documenti che raccontano il territorio forlivese, nonché gli usi del patriziato cittadino dalla fine del Settecento a tutto l’Ottocento.

Un prezioso patrimonio, reso ancor più ricco dai documenti confluitivi attraverso le unioni con famiglie notabili, quali i Cignani e i Monsignani Sassatelli: testimonianza ulteriore dell’importanza che ricoprono gli archivi di famiglia non solo per lo studio della storia locale, ma anche per quella nazionale, narrando, attraverso vicende personali, di quanto accadde durante la dominazione napoleonica fino all’unità d’Italia, passando per la Restaurazione.

Ad illustrare i primi risultati dell’intervento di riordinamento ancora in corso sono il direttore dell'Archivio, dott. Gianluca Braschi, e la dott.ssa Paola Infantino, archivista. La relazione sarà accompagnata dall’esposizione di una piccola selezione di documenti dell’archivio Reggiani. L'Archivio è in via dei Gerolimini 6 a Forlì. Apertura ore 15-19, incontro ore 17. Ingresso gratuito.