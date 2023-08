Domenica ingresso gratuito al museo archeologico “Tobia Aldini” con una visita guidata

Domenica 6 agosto, prima domenica del mese, sarà gratuito l’ingresso al Museo Archeologico "Tobia Aldini", che aderisce così all'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per le istituzioni nazionali "Domeniche al museo”. Il museo sarà aperto dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Alle ore 11.00, è in programma la visita guidata “Forum Popilii: tante storie nella storia”, un percorso attraverso le sale del museo alla scoperta della storia della città di Forlimpopoli e del territorio circostante.

Il 6 agosto è anche l’ultimo giorno in cui sarà possibile visitare la mostra “Fiori Neri”, allestita nei locali del museo in un suggestivo dialogo con i reperti archeologici. Curata da Luca Freschi, l’esposizione raccoglie alcune delle opere più significative dell'artista forlimpopolese Enrico Garoia, in arte “GARO“.