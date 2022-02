Domenica pomeriggio alla Chiesa dei Servi di Forlimpopoli si parla di Tè

Prezzo non disponibile

Domenica 20 febbraio, alle 15.30, alla Chiesa dei Servi di Forlimpopoli (nel complesso di Casa Artusi, in via Costa 27), per la serie di incontri “Domeniche delle Mariette” si parla di tè, la bevanda ambrata al centro di importanti rotte commerciali che è entrata nell’immaginario grazie a numerose opere letterarie.

L’incontro sarà tenuto da Marina Catuogno, profonda conoscitrice di questo infuso, titolare di una rivendita specializzata e autrice del libro “In cucina con te” (Edizioni del Loggione, 2018). Durante l’incontro - ad ingresso libero - il pubblico potrà scoprire come va assaporato (con o senza zucchero? con il latte?) e come può essere usato per realizzare le più diverse pietanze.

Al termine della presentazione, una degustazione a tema a cura dell'ass. Mariette di Forlimpopoli.