A Palazzo Romagnoli tornano le "Domeniche al Museo": primo appuntamento con l'opera di Giuseppe Capogrossi

Con tre appuntamenti ad ingresso gratuito dedicati a Giuseppe Capogrossi riprende al Museo Civico di Palazzo Romagnoli la rassegna “Domenica al Museo”. A cinquant’anni dalla scomparsa del pittore Giuseppe Capogrossi (Roma, 1900 - 1972), uno degli artisti più rappresentativi del Novecento, l’Italia con la Fondazione Archivio Capogrossi celebra Maestro con il progetto “Capogrossi. Il segno nei musei e nelle istituzioni italiane”. L’iniziativa prevede una mostra “madre” alla Galleria Nazionale di Roma (20/09 - 06/11/2022) e una “mostra diffusa” sul territorio italiano, che coinvolge oltre trenta musei e istituzioni che conservano opere di Capogrossi.

"Anche Forlì è protagonista di questa “mostra diffusa” conservando nella Collezione Verzocchi il pregevole dipinto di Capogrossi dal titolo il “Il Lavoro” (1950) e la partecipazione di Palazzo Romagnoli alle celebrazioni nazionali di Capogrossi - precisa l’assessore alla Cultura Valerio Melandri - è un’ulteriore testimonianza del valore della Collezione Verzocchi. Per essere all’altezza delle aspettative del pubblico siamo intervenuti affiancando al dipinto già in esposizione l’autoritratto dell’artista e una selezione di documenti d’archivio".

"Non solo - annuncia Melandri -. Abbiamo realizzato un nuovo allestimento e organizzato visite guidate dedicate sia alle famiglie sia ad un pubblico più generico.Con lo staff dei Musei e in collaborazione con L'Atelier Comunale “Come Ti di Luna” e Confguide Forlì-Cesena proponiamo infatti tre occasioni di approfondimento e di svago per le famiglie”. L'esposizione, inclusa nel percorso di visita del museo, sarà inoltre visitabile fino a domenica 8 gennaio. La partecipazione alle visite guidate è gratuita e garantita fino ad esaurimento posti (consigliata la prenotazione)

Questo il programma

Domenica 6 novembre

ore 10,30

Portami al museo..e ti farò un ritratto!

Visita guidata e laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni

in collaborazione con l’Atelier Comunale “Come Ti di Luna”

ore 15,00 e ore 17,00

“C” come Capogrossi. Alla ricerca del segno perduto

Visita guidata e laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni

in collaborazione con Confguide Forlì-Cesena

Domenica 4 dicembre

ore 17,00

"Lasciare il segno" Capogrossi: lavoro e astrazione nella Collezione Verzocchi”

visita guidata in collaborazione con Confguide Forlì-Cesena

Domenica 8 gennaio

ore 17,00

"Lo potevo fare anch'io!". Capogrossi e gli artisti astratti della Collezione Verzocchi

visita guidata per famiglie

in collaborazione con Confguide Forlì-Cesena