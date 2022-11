Domeniche per le famiglie: Cenerentola di Zaches Teatro al Testori

Il 27 novembre tornano le domeniche per le famiglie. Arriva al Teatro Testori una storia senza tempo, con uno spettacolo fresco di Premio Eolo Migliore Novità 2022, immaginifico e spiazzante: “Cenerentola” di Zaches Teatro.

Cenerentola è un'eroina dai mille volti e artefice del proprio destino. Nella nostra cultura è andata sempre di più costituendo il simbolo del riscatto degli oppressi, ma più che una storia sulla ricerca del principe azzurro, la Cenerentola di Zaches è una fiaba iniziatica in cui la difficile strada per la maturità passa attraverso il distacco dal passato, rifacendosi ad antiche versioni orali e a quelle scritte dei Grimm e de La Gatta Cenerentola di Basile. La manipolazione si fa danza e la danza rievoca l’antica presenza del rito iniziatico sotto le ceneri della fiaba.Cenerentola poco a poco acquista sicurezza e coraggio, impara ad affrontare le avversità e non ha più paura di contrastare le sue aguzzine, che via via si trovano sempre più disarmate e inermi. Sarà la forza interiore di Cenerentola a riscattarla.

Utilizzando il teatro d’oggetto, la danza, il movimento espressivo, la musica originale e i linguaggi del teatro di figura, i corpi degli interpreti danno vita ai personaggi della storia in uno spettacolo vorticoso e pieno d'invenzioni, animato di strane presenze tra il buffo e il grottesco, dal forte impatto visivo

Il prossimo appuntamento, in chiusura della rassegna sarà il 4 dicembre con “La pancia del mondo”, un progetto di Compagnia Rodisio, produzione Teatro delle Briciole . Inoltre domenica 4 dicembre alle 17.30 i genitori potranno partecipare ad un incontro in forma di dialogo con una pedagogista che seguirà l’intera rassegna di spettacoli; l’appuntamento è realizzato in collaborazione con la cooperativa Paolo Babini e fa parte del percorso pensato per i genitori, per supportare e valorizzare l’esperienza di visione degli spettacoli condivisa con figli e figlie.

Inizio spettacolo ore 16; posto unico euro 6; prevendita su Vivaticket.

Info e prenotazioni allo 0543.722456 o progetti.teatrotestori@elsinor.net.