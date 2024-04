Domenico Imperato live al Candischi

Venerdì 12 aprile, ore 21.00 CANDISCHI per #ACUFENI presenta il concerto dal vivo di Domenico Imperato



Domenico Imperato è un cantautore e produttore musicale. (Premio Gianmaria Testa 2023, Premio Fabrizio De Andrè 2014). Ha pubblicato tre dischi: Postura Libera (2014), Bellavista (2018) e Sentimentale (2023). Ha condiviso il palco con importanti artisti italiani e internazionali: Calexico, Diodato, Mannarino, Brunori Sas, Mario Venuti, Gnut, Peppe Voltarelli, Peppe Servillo, Sara Jane Morris. Ha vissuto per alcuni anni in Portogallo e a San Paolo del Brasile dove ha prodotto e registrato il suo primo album. I suoi dischi hanno ottenuto un ottimo riscontro da parte della critica specializzata e del pubblico. Si esibisce da anni in un'intensa attività live in Italia e all'estero. Il 5 maggio 2023 è stato pubblicato per Kutmusic il suo terzo disco dal titolo Sentimentale.





Riservato ai soci con tessera ARCI