"Domenico Mambrini: andare per castelli": a Pianetto un viaggio nella storia grazie alla mostra

Domenica 28 gennaio alle ore 16 presso il museo Mambrini a Pianetto inaugurerà della mostra fotografica curata da Stefano Ravaioli: “Domenico Mambrini: andare per castelli”

La mostra prende ispirazione dalla sezione dedicata ai castelli del volume "Galeata nella storia e nell'arte". Oggi, a 89 anni di distanza dalla prima edizione dell’opera del Mambrini, si sono voluti ripercorrere i suoi passi, addentrandosi di nuovo tra i rovi che circondano le poche pietre che, in molti casi, sono le ultime vestigia di una società scomparsa da tempo, per compiere ancora una volta il viaggio nella storia, insieme al parroco-archivista che per tutta la vita ha cercato di comprendere e raccontare la sua terra.