Cam(m)inate alla Rocca al tramonto: Don Antonio presenta il nuovo progetto tra musica e parole

Domenica 8 agosto alle ore 20.00 nella suggestiva terrazza della Rocca, si rinnova l'appuntamento con la rassegna' Cam(m)inate - e quindi uscimmo a riveder le stelle'.

Il tramonto verrà accolto e celebrato nell'incantevole cornice dal nuovo progetto musicale del poliedrico Antonio Gramentieri, in arte Don Antonio, le cui chitarra e voce saranno accompagnate dal vivo da Arianna Pasini e Nicola Peruch a chitarre e sintetizzatori. La serata, intitolata “La Bella Stagione”, è una dedica all'ultimo disco di Don Antonio che porta lo stesso nome. In questo nuovo progetto fra musica e parole, l'artista si spinge oltre la formula cinematica-strumentale e si cimenta con canzoni in italiano.Da oltre vent'anni uno dei musicisti più internazionali della scena italiana, Don Antonio ha portato la sua musica, i suoi dischi e i suoi progetti a spasso per il mondo suonando nei principali festival e club.

Queste le parole dell'esperto e critico musicale Stefano Solventi “La Bella Stagione è lo spettacolo d'arte varia di chi è stato a lungo sulla soglia della resa dei conti: non si chiede di meglio, a chi è abituato a fare musica”.

Al termine dell'evento, ai partecipanti verrà offerto un aperitivo.

l costo del biglietto è di € 15,00, ridotto € 5,00 per i possessori di ArtCard, tessera sottoscrivibile presso il Centro Diego Fabbri (0543.30244 – info@centrodiegofabbri.it) che dà diritto a riduzioni per eventi culturali del territorio.

Nel rispetto delle misure sanitarie vigenti è obbligatoria la prenotazione anticipata entro il giorno prima. Per informazioni e prenotazioni: mail info@centrodiegofabbri.it - tel. 0543 30244 - WhatsApp 328 243 5950



A norma di legge, per poter accedere all'evento sarà necessario esibire al personale alla porta di ingresso il green pass (a seguito di vaccinazione o esecuzione di un tampone antigenico rapido o molecolare nelle ultime 48 ore). Tale obbligo non riguarda i bambini fino al compimento del dodicesimo anno di età.